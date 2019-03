Francisco Assis demite-se do cargo de coordenador da Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana

RTP13 Mar, 2019, 10:22 / atualizado em 13 Mar, 2019, 10:54 | Política

A notícia foi avançada pelo Observador e já confirmada pela RTP.







Francisco Assis considera que a sua "dignidade parlamentar e pessoal" foi posta em causa. A justificação consta de uma carta de demissão de Assis.



No debate desta terça-feira, quando o eurodeputado socialista pediu para falar, o grupo parlamentar a que pertencem os eurodeputados do PS não lhe deu autorização para o fazer, alegando que não se tinha inscrito para falar.





"Inexplicavelmente, fui impedido de participar no debate hoje [terça-feira] realizado no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, sobre este tema, sem que me tenha sido apresentada uma explicação plausível", lê-se na carta citada pelo Observador.







"Considero tal facto ofensivo da minha dignidade parlamentar e pessoal, pelo que, para a devida salvaguarda da mesma, venho apresentar a demissão das funções de Coordenador dos Socialistas & Democratas no EuroLat, com efeitos imediatos", escreveu ainda.





A carta terá sido redigida depois do debate e entregue ao presidente do Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas, Udo Bullmann, ainda na terça-feira.





Francisco Assis ocupou o cargo de coordenador durante dois anos e meio.





Assis considera que ocupou o cargo “com empenho e dedicação”. Na carta de demissão diz ainda que acompanhou “de muito perto tudo quanto se passa na América Latina assim como tudo o que tem que ver com a relação entre esta região do mundo e a UE”. “Ademais, na qualidade de presidente da Delegação para as Relações com o Mercosul, segui nos últimos anos com especial atenção a evolução da dramática situação política e económica da Venezuela”, diz ainda.