Francisco Assis não confirma candidatura à AR e garante que PS é "principal partido de oposição"

Francisco Assis foi o nome falado para candidato do PS para a Presidência dividida da Assembleia da República, mas não confirmou se será de facto o candidato socialista em 2026. O deputado garantiu ainda que o PS continua a ser o principal partido de oposição, apesar deste acordo com o PSD, e não o Chega.

Com base do entendimento entre PS e PSD, Francisco Assis explicou que será apresenta pelos sociais democratas o candidato Aguiar-Branco - que terá o apoio socialista.



"Daqui a dois anos o PS apresentará o seu candidato. Não consigo antecipar o que vai acontecer nos próximos anos, nem em particular na minha vida", declarou. "Nem eu próprio me vou acorrentar à ideia. O que é certo é que vai ser alguém do PS".



A questão fundamental "não é o Chega", na opinião do socialista, mas sim "a capacidade de entendimento" dos partidos democráticos.



"O PS não deixou de ser um partido de oposição e o principal partido de oposição neste país", vincou Francisco Assis, acrescentando que "o Chega não representa uma oposição ao Governo".



"Há uma diferença entre civilidade e selvajaria", disse ainda, em tom critico ao Chega.



Todos os partidos democráticos, continuou, "tem em comum valorizar a Assembleia da República".