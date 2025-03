Francisco Assis: "PS tem de apresentar uma moção de censura"

O eurodeputado do PS critica a declaração de Luís Montenegro no sábado, considerando que se tratou de "um comício a partir de São Bento". Em declarações a partir de Bruxelas, aponta que um Governo não pode "ameaçar" apresentar moções de confiança.

Francisco Assis considera que esta situação "não dignifica as instituições democráticas" e que cabe agora ao Governo apresentar uma moção de confiança.



Caso não o faça, o PS "tem a obrigação de apresentar uma moção de censura ao Governo", defendeu. "Moderação não significa pactuar com situações pantanosas", acrescentou ainda.



O eurodeputado socialista compreende que o PS não vote a moção de censura de outros partidos, nomeadamente do PCP.