Francisco Rodrigues dos Santos entende que CDS-PP deve apoiar Marcelo Rebelo de Sousa

Entende Francisco Rodrigues dos Santos que para o eleitorado do CDS não pode ser indiferente apoiar a recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa ou votar nos candidatos de afirmação dos novos partidos, contra o interesse estratégico da Direita.



O líder centrista sublinhou também no Conselho Nacional que o centro-direita e a direita têm de construir uma alternativa política à esquerda, porque é provável que o declínio do ciclo do PS começe já no segundo mandato do Presidente.