Francisco Sá Carneiro. Marcelo recorda o "homem de coragem"

Até hoje, depois de várias comissões de inquérito, mantém-se o debate sobre se foi acidente ou atentado.



O legado deixado pelo então primeiro-ministro de Portugal foi recordado esta tarde pelo Presidente da República, no lançamento de um livro sobre Francisco Sá carneiro, no Grémio Literário, em Lisboa.



Marcelo Rebelo de Sousa lembrou a personalidade de Sá Carneiro. "apreciador de cada dia como se fosse o último", "culto" e "excepcionalmente inteligente", o "democrata", "o civilista" e "autor de um partido tido como impossível" - o Partido Social Democrata - foram algumas das palavras evocadas para descrever o homem e o político.



"O homem que hoje evocamos era um homem de coragem. Com ela nasceu, com ela viveu e com ela morreu. E morreu exatamente como viveu: em luta" afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.



"Mas não morreu nem morrerá a sua memória e o seu exemplo. São hoje património de um partido, mas sobretudo património de Portugal", referiu ainda o Presidente.