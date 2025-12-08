Frases do ano (Política)

"Precisamos de mais igualdade, social e territorial, precisamos de ainda mais educação, de melhor saúde e de melhor habitação."

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República

01-01-2025

"Aos gandulos que incendeiam autocarros, encostem-nos à parede, aos pedófilos que atacam crianças, encostem-nos à parede; aos imigrantes ilegais, encostem-nos à parede."

André Ventura, presidente do Chega

07-01-2025

"A pobreza estrutural persiste e continuamos mal colocados na Europa."

Marcelo Rebelo de Sousa

Diário de Notícias, 10-01-2025

"Não vou ser candidato à Presidência da República."

Mário Centeno, governador do Banco de Portugal

RTP3, 15-01-2025

"As condecorações presidenciais dos `ex-qualquer coisa` transformadas num ato administrativo que bem podia ser chancelado pelo chefe da secretaria. (...) Lembro-me que era assim antes do 25 de Abril para parecer o que não é. São os superiores ditames da hipocrisia."

Rui Rio, ex-presidente do PSD, sobre a condecoração do Presidente da República à ex-procuradora-geral da República Lucília Gago

X, 17-01-2025

"[Uma candidatura presidencial de António José Seguro] não parece cumprir os requisitos mínimos (...). Porquê? Porque se fica pelas banalidades e nós precisamos de mais do que banalidades para Presidente da República."

Augusto Santos Silva, ex-presidente da Assembleia da República

RTP-2, 17-01-2025

"Nem tudo foi isento de falhas e o Bloco reconhece-o. Cometemos erros que lamentamos e que hoje teríamos evitado."

Mariana Mortágua, coordenadora do BE, em carga enviada aos militantes, referindo-se a uma notícia da revista Sábado sobre alegados despedimentos de cinco trabalhadoras do Bloco de Esquerda, que tinham sido mães há pouco tempo, entre os anos de 2022 e 2024

23-01-2025

"O meu nome não é para andar a vender bilhetes."

Henrique Gouveia e Melo, ex-chefe do Estado-Maior da Armada, justificando o cancelamento da sua presença num jantar-tertúlia em Alcochete no qual iria discursar

23-01-2025

"Não fizemos tudo bem nos últimos anos no que diz respeito à imigração."

Pedro Nuno Santos

Expresso, 24-01-2025

"Sou daquelas pessoas que acha tão bonito, ao fim de semana de manhã, no centro de Bruxelas, ver um grupo de pessoas a discutir o jogo do Benfica e sentir o cheiro a frango assado, como ver no centro de Lisboa alguém a jogar críquete e sentir cheiro a caril."

Catarina Martins, eurodeputada do BE

26-01-2025

"Esse [Operação Influencer] é um assunto que já está ultrapassado."

António Costa, presidente do Conselho Europeu

RTP, 29-01-2025

"Tomei esta decisão porque acho, depois da reflexão que fiz, depois de ouvir muita gente, que podia ser útil ao país. Foi sempre o critério que coloquei. E sobretudo há duas ou três preocupações que eu tenho: ambição, estabilidade e ética."

Luís Marques Mendes, sobre a decisão de se candidatar a Presidente da República

02-02-2025

"O mundo mudou, mudou para pior. Aquilo que julgávamos que era sagrado, que era a soberania, o direito dos povos, o direito das gentes, tudo isso acabou."

Ramalho Eanes, antigo Presidente da República, à margem de uma cerimónia em que foi agraciado com o Grande Prémio da Fundação Ilídio Pinho, no Porto

03-02-2025

"A candidatura [presidencial] de Marques Mendes representa (...) a cedência ao lobismo, a cedência aos interesses de corredores e de bastidores, a cedência àquilo que é a podridão do sistema partidário que há 50 anos domina Portugal."

André Ventura

03-02-2025

"Eu não excluo nenhuma candidatura, seja ela à junta de freguesia, seja ela a qualquer outro lugar."

Augusto Santos Silva, após a apresentação do seu novo livro "Poder", em Lisboa

05-02-2025

"Estou aqui para assumir os melhores momentos e os piores momentos. Este não é um bom momento."

André Ventura, numa alusão aos dirigentes do Chega terem sido acusados de prostituição de menores, furto ou condução sob efeito de álcool

06-02-2025

"O Chega perdeu qualquer moral para apontar o dedo a quem quer que seja."

Pedro Nuno Santos

06-02-2025

"A menos que o primeiro-ministro esteja confortável em ser o novo José Sócrates da política portuguesa, só há um caminho para Montenegro sair disto com o mínimo de credibilidade e integridade. Deve apresentar hoje a demissão ao Presidente da República ou uma moção de confiança no parlamento."

André Ventura, reagindo à notícia do Expresso, de que o grupo Solverde pagou à empresa detida pela mulher e os filhos do primeiro-ministro, Spinumviva, uma avença mensal de 4.500 euros desde julho de 2021, por "serviços especializados de `compliance` e definição de procedimentos no domínio da proteção de dados pessoais".

28-02-2025

"Se Luís Montenegro quer continuar a ser primeiro-ministro, tem de extinguir esta empresa ou tem de desfazer-se dela, mas para bem longe de si próprio e para bem longe da sua família."

Rui Rocha, presidente da Iniciativa Liberal

28-02-2025

"[O Governo] é, em si mesmo, um foco de descredibilização da vida política nacional e terá de tirar as conclusões sobre essa matéria."

Paulo Raimundo, secretário-geral do PCP

28-02-2025

"Os portugueses merecem ter confiança nos seus políticos e no seu primeiro-ministro e essa confiança tem que ser restabelecida porque neste momento não existe."

Pedro Nuno Santos

28-02-2025

"Queria dizer-lhe [Luís Montenegro], e retomando um pensamento que eu sei que conhece, do nosso grande Luís de Camões, que rei fraco faz fraca a forte gente. Mas também é verdade que rei forte faz forte a forte gente."

Armindo Monteiro, presidente da presidente da CIP - Confederação Empresarial de Portugal, no encerramento do Fórum Económico Luso-Francês, no Palácio da Bolsa do Porto, que contou com a presença quer do primeiro-ministro, quer do Presidente francês, Emmanuel Macron

28-02-2025

"Portugueses, nunca cedi a nenhum interesse particular face ao interesse público e geral e assim vai continuar a ser. (...) A crise política deve ser evitada. Mas também é preciso dizer que ela poderá vir a ser inevitável."

Luís Montenegro, primeiro-ministro

01-03-2025

"Entre a Spinumviva e o país, o primeiro-ministro decidiu pela Spinumviva."

Rui Rocha

05-03-2024

"[A minha responsabilidade é] evitar que Portugal seja um país envolto em lama."

Luís Montenegro

08-03-2025

"Luís Montenegro está na lama, arrastou o PSD e o seu governo para a lama e agora quer atirar o país para a lama."

Pedro Nuno Santos

08-03-2025

"A notícia que vos trago do continente é que já não temos primeiro-ministro. Temos um político a lutar pela sua sobrevivência, temos um político a lutar pelo poder político."

Mariana Mortágua

09-03-2025

"O que está a acontecer revela muito sobre o país e o estado do PSD."

Jorge Moreira da Silva, antigo candidato à liderança do PSD, num grupo de WhatsApp que mantém desde a candidatura de 2022

Expresso, 09-03-2025

"Avanço com certeza."

Luís Montenegro, quando questionado se avançaria com uma candidatura [às legislativas] se fosse constituído arguido no processo relacionado com a Spinumviva, a empresa da sua família

TVI/CNN Portugal, 10-03-2025

"Estamos hoje aqui porque o senhor [Luís Montenegro] inverteu esta frase [de Sá Carneiro]; com a sua circunstância sequestrou o seu Governo, o seu partido e quer sequestrar o nosso país."

Eurico Brilhante Dias, deputado do PS

11-03-2025

"Os senhores querem o apodrecimento e eu sou à Sá Carneiro, pela clarificação."

Luís Montenegro

11-03-2025

"Num Governo normal, num tempo normal e num país normal, um primeiro-ministro, nestas circunstâncias, não se candidata. Está completamente agarrado ao poder."

Ângelo Correia, histórico do PSD

SIC Notícias, 12-03-2025

"Não se pode, ao mesmo tempo, confiar e desconfiar ética ou moralmente de uma pessoa, neste caso do primeiro-ministro, e, portanto, do Governo. Não havia meio caminho."

Marcelo Rebelo de Sousa, numa comunicação ao País, ao anunciar a convocação de eleições para 18 de maio

13-03-2025

"Eu não voto em partidos, voto em pessoas... Este homem [Pedro Nuno Santos] parece que está sempre a ralhar com toda a gente."

Lili Caneças, socialite

Instagram da RTP, 18-03-2025

"Boa tarde, Lili. Eu não dou ralhetes, mas quando os problemas são sérios não reajo com sorrisos, de facto. Se a Lili me conhecesse ia constatar que sou bem disposto, simpático e bom rapas."

Pedro Nuno Santos

Instagram da RTP, 18-03-2025

"O PS sozinho no Governo é uma desgraça."

Rui Tavares, porta-voz do Livre

Antena 1, 19-03-2025

"O risco maior que a democracia tem neste momento é o líder da AD ser substituído por um líder que faça uma coligação com o Chega."

Manuel Alegre, histórico do PS

Antena 1, 21-03-2025

"O povo madeirense provou, uma vez mais, a sua paciência para resolver nas urnas aquilo que os políticos não foram capazes de resolver na Assembleia Legislativa."

Luís Montenegro

23-03-2025

"Parabéns ao povo madeirense pela resposta aos adversários da autonomia, atitude que prova a consciência e a cultura políticas de que nos orgulhamos."

Alberto João Jardim, ex-presidente do Governo da Madeira

X, 24-03-2025

"O Livre, embora se apresente como moderado, está a algures entre a foice e o martelo."

Rui Rocha, em debate com Rui Tavares

CNN Portugal, 13-04-2025

"[Existe] uma diferença entre o liberalismo e o `motosserrismo`."

Rui Tavares

Ibidem

"[O Chega] não tem autoridade moral nenhuma para apontar o dedo a quem quer que seja [pois é a bancada parlamentar] com mais problemas com a justiça."

Pedro Nuno Santos, em debate com André Ventura

TVI, 15-04-2025

"O PS, a única experiência que tem, são 50 anos de corrupção."

André Ventura

Ibidem

"Luís Montenegro não fica atrás de nenhum dos outros líderes partidários no que se refere à dimensão ética na vida política."

Aníbal Cavaco Silva, ex-Presidente da República

Renascença, 02-05-2025

"[Luís Montenegro] é um grande artista, porque conseguiu transformar um problema pessoal num problema para o país."

Inês Sousa Real, porta-voz do PAN

Debate nas rádios, 05-05-2025

"Eh lá, viemos a Fátima e há fumo branco."

Luís Montenegro, ao ser informado da eleição no novo Papa pela comunicação social quando saía de uma loja de artigos religiosos em Fátima

08-05-2025

"O CDS já não existe... O CDS hoje é Os Verdes do PSD."

André Ventura

Nascer do Sol, 09-05-2025

"Não há dúvidas. Vou ser mesmo candidato [à Presidência da República]."

Henrique Gouveia e Melo, almirante

Renascença, 14-05-2025

"A esquerda tem uma derrota importante, o BE tem uma grande derrota esta noite e é importante reconhecermos essa derrota com toda a humildade e frontalidade. Porque assumir é o primeiro passo para fazermos em conjunto a reflexão que temos que fazer."

Mariana Mortágua

18-05-2025

"Fica demonstrado [com estes resultados das legislativas] que a crise política que foi criada pelas oposições era de facto totalmente desnecessária e o partido socialista, que lhe deu causa, foi por isso fortemente penalizado, sofrendo uma pesada derrota."

Nuno Melo, presidente do CDS-PP

18-05-2025

"Assumo as minhas responsabilidades como sempre fiz no passado. Vou por isso pedir eleições internas à comissão nacional para o próximo sábado, às quais não serei candidato."

Pedro Nuno Santos

18-05-2025

"O Chega tornou-se nestas eleições o segundo maior partido. (...) Podemos declarar oficialmente, e com segurança, que acabou o bipartidarismo."

André Ventura

18-05-2025

"O povo falou e exerceu o seu poder soberano. No recato da sua liberdade, aprovou, de forma inequívoca, um voto de confiança no Governo, na AD e no primeiro-ministro. O povo quer este primeiro-ministro e não quer outro."

Luís Montenegro

18-05-2025

"A onda que varreu o país nas últimas legislativas tem que ser a onda que vai varrer o país nas próximas autárquicas."

André Ventura

31-05-2025

"O PS [de António Costa] fez uma aliança com Marcelo [Rebelo de Sousa] de forma não explícita: nós não apoiamos nenhum e tu, como Presidente, apoias-me como primeiro-ministro. Foi feito de forma manhosa, escondida. O PSD já apoiou um candidato socialista, quando Mário Soares se candidatou --- mas foi à frente de toda a gente."

José Sócrates, antigo primeiro-ministro

CNN Portugal, 02-06-2025

"A dissolução do Parlamento não é culpa do Ministério Público, é culpa do Presidente da República, é uma opção do Presidente da República."

Rui Rio

Renascença, 05-06-2025

"Está feito, última posse do mandato."

Marcelo Rebelo de Sousa, à saída do Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, após tomada de posse dos secretários de Estado do Governo de Luís Montenegro

06-06-2025

"Venho com vontade de servir Portugal com seriedade, independência e ação. Sou livre, vivo sem amarras."

António José Seguro, na apresentação da sua candidatura à Presidência da República

15-06-2025

"Não me apresentarei a candidato [às eleições presidenciais]."

António Vitorino, antigo comissário europeu

26-06-2025

"No primeiro movimento que fez no parlamento [o Governo da AD foi para os] braços da extrema-direita."

José Luís Carneiro, secretário-geral do PS

05-07-2025

"[O PSD] abdicou de todos os valores e vendeu a alma ao Chega."

Mariana Mortágua

12-07-2025

"Hoje foi dado mais um passo muito importante, num caminho que começou há um ano, de mudar a política de imigração, que agora é uma imigração regulada, com controlo, mas sempre com humanismo e equilíbrio."

António Leitão Amaro

16-07-2025

"O país está melhor e a vida dos portugueses está melhor. (...) Governar não é reagir ao ruído, é agir para preparar o futuro, não é procurar falsos papões, é encontrar soluções."

Luís Montenegro, na abertura do debate do estado da nação

17-07-2025

"A decisão [do Tribunal Constitucional] de inconstitucionalidade sobre a lei dos estrangeiros não é compreensível. Não há nenhum direito familiar que se sobreponha à segurança do país e das suas fronteiras. É um espírito de esquerda que se apoderou das instituições."

André Ventura

X, 08-08-2025

"Nem tudo correu bem [no combate aos incêndios]."

Luís Montenegro

21-08-2025

"[O primeiro-ministro] Devia ter adiado a Festa do PSD no Algarve quando a população estava a sofrer. Houve uma liderança política ausente e frágil na resposta."

José Luís Carneiro

27-08-2025

"Estava na Festa da Sardinha, em Portimão, a falar da sardinha em Portimão e da qualidade da sardinha algarvia. Sabe, senhor deputado José Luís Carneiro, não o censuro por ter estado na Festa da Sardinha em Portimão -- gabo-lhe até o bom gosto -, o que eu censuro é as vezes que se junta à demagogia da extrema-direita."

Hugo Soares, líder parlamentar do PSD

27-08-2025

"A minha candidatura coloca no centro o cuidado. Quero cuidar da democracia, cuidar dos bens comuns, cuidar da paz. Cuidar da igualdade e da liberdade. Juntar forças para devolver a confiança da democracia."

Catarina Martins, ao anunciar a candidatura às eleições presidenciais

10-09-2025

"O Parlamento aprovou a ida do Presidente da República à Alemanha para ir a um festival de hambúrgueres. À conta dos nossos impostos. Acham isto normal? Será que os portugueses não se revoltam?"

André Ventura, confundindo a palavra "bürger" em alemão com hambúrgeres

X, 10-09-2025

"Digam ao André Ventura que, se o PR (Presidente da República) for aos Camarões, não é a um festival de marisco."

João Costa, antigo ministro da Educação

Facebook, 11-09-2025

"Quando ouço o Chega falar sobre o país, lembro-me sempre de um canivete suíço que comprei numa loja `low cost` de bugigangas: lá vistoso e barato era, mas quando se tratou de fazer obra com ele, desmanchou-se aos bocados! Parecia que servia, mas não serviu para nada. A extrema-direita parece boa na oposição, mas não prestará para nada que sirva ao povo num governo."

Carlos César, presidente do PS, na sua intervenção na abertura da Convenção Autárquica do PS, em Coimbra

13-09-20925

"Desaconselho quem quer que seja a votar em candidatos que não sejam possuidores das qualificações específicas exigidas, independentemente dos predicados que possuam ter noutros domínios."

Cavaco Silva

Expresso, 19-09-2025

"Estamos numa democracia e não há nenhuma casta política que tome conta da democracia, porque, senão, não era democracia (...). A Constituição não reservou a Presidência da República para os partidos."

Henrique Gouveia e Melo

19-09-2025

"É uma afronta considerar-se que 2.300 euros é o valor de uma renda moderada para uma habitação."

Paulo Raimundo

27-09-2025

"Eu creio que o PS quis mesmo lançar a confusão, dizendo que o Governo achava que as rendas deviam ser tabeladas pelos 2.300 euros e que nós achávamos que 2.300 euros era uma renda moderada. Uma afronta é não saber que a classe média precisa de ajuda."

Hugo Soares

28-09-2025

"Estas candidaturas que nós aqui temos não são dos que ficam a olhar e observar o renascimento de núcleos de barracas. Não há que ter problemas de falar nas palavras como elas são: de barracas, de bairros de lata. Voltaram devagarinho, aqui e ali, nesta margem e naquela do lado lá, a ressurgir, sobretudo - tem que se dizer também - em câmaras governadas pelo Partido Socialista e pelo Partido Comunista."

Luís Montenegro, num almoço com autarcas do distrito de Lisboa

30-09-2025

"Já agora faço uma pergunta que gostava que o doutor Luís Montenegro pudesse responder: o doutor Luís Montenegro, por acaso, tem consciência de que uma parte onde mais barracas estão a nascer é dentro dos terrenos do Estado e do Instituto de Habitação."

José Luís Carneiro

30-09-2025

"O senhor primeiro-ministro vive numa bolha. Custa-me dizer isto, mas é como disse: é cada tiro, cada melro. O primeiro pormenor é que há duas mil barracas, duas mil habitações degradadas em território do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU), em Almada. Ora, se eu não estou a ver mal, o IHRU é uma responsabilidade direta do Governo."

Paulo Raimundo

30-09-2025

"O Presidente não pode ser hesitante, nem um cata-vento, muito menos um demagogo ou populista. (...) O Presidente não pode ser o Cavalo de Troia de qualquer partido."

Henrique Gouveia e Melo, na apresentação do seu manifesto política da sua candidatura presidencial

15-10-2025

"Quem representa esse campo do socialismo democrático é o António José Seguro. (...) Esse apoio [à candidatura presidencial] em nada poderá colocar em causa a liberdade dos dirigentes, dos militantes, dos simpatizantes."

José Luís Carneiro, na abertura da Comissão Nacional do partido, em Penafiel

19-10-2025

"Pela sua ação decisiva em prol do País, nomeadamente na defesa da liberdade política e da democracia, (...) Pinto Balsemão merece lugar de destaque na memória dos Portugueses e na história do nosso País."

António Ramalho Eanes, antigo Presidente da República, numa declaração escrita enviada à agência Lusa

22-10-2025

"O país está tão podre de corrupção, impunidade e bandidagem que seriam necessários três Salazares para pôr isto na ordem."

André Ventura

SIC, 24-10-2025

"A direção por mim encabeçada foi incapaz de inverter a excessiva centralização da estrutura do Bloco e gerar um novo impulso político e eleitoral. Bem sabemos das empenhadas campanhas de ódio dos nossos adversários, mas o certo é que não conseguimos neutralizá-las."

Mariana Mortágua, anunciando que não irá recandidatar-se à liderança do partido, em carta enviada aos militantes

25-10-2025

"É altura de os democratas saírem do sofá e juntarem-se a mim."

António José Seguro

Público, 28-10-2025

"[Os dois cartazes de André Ventura com as frases `Isto não é o Bangladesh` e `Os ciganos têm de cumprir a lei`] São provocações. Revelam conceções reacionárias, xenófobas, racistas, que envergonham o país."

António Filipe, candidato presidencial apoiado pelo PCP

Lusa, 28-10-2025

"Três Salazares não serão suficientes para calar o PS. [Por cada Salazar,] três Mário Soares se levantarão para combater o fascismo."

Eurico Brilhante Dias, líder parlamentar do PS

28-10-2025

"O atual Presidente da República, em várias situações, esqueceu a regra de prudência, de conta, peso e medida. (...) Nestes 10 anos tivemos três dissoluções parlamentares, quatro eleições e cinco governos."

Vital Moreira, constitucionalista

Nascer do Sol, 31-10-2025

"Chegou o fim das margens de manobra que permitem ir adiando decisões importantes [e] já não vale a pena haver mais cálculos eleitorais e perder tempo com preocupações distributivas."

Pedro Passos Coelho, numa intervenção no Congresso Internacional do Cooperativismo, em Lisboa

31-10-2025

"Há um Portugal antes e um Portugal depois de Aníbal Cavaco Silva."

Luís Montenegro, numa homenagem a Aníbal Cavaco Silva, na residência oficial em São Bento

05-11-2025

"O almirante Gouveia e Melo pode ter muitos predicados, mas não possui as competências e qualificações para exercer as funções de Presidente da República no quadro internacional incerto e complexo que se perspetiva para os próximos cinco anos."

Cavaco Silva

Observador, 07-11-2025

"[O pacote laboral] viola a Constituição da República Portuguesa."

Catarina Martins, candidata presidencial, na marcha nacional convocada pela CGTP contra o pacote laboral do Governo

08-11-2025

"Eu sei que a eleição para o Presidente da República é no dia 18 [de janeiro], o Presidente da República tomará a posse apenas em [09 de] março, eu espero que até lá esta proposta de lei seja derrotada."

António Filipe, candidato presidencial

08-11-2025

"Eu, enquanto Presidente da República, e digo-o com toda a clareza, vetaria politicamente esta proposta se ela me chegasse nos moldes em que está."

Jorge Pinto, candidato presidencial

08-11-2025

"Francamente, não consigo vislumbrar outra razão para esta posição das centrais sindicais que não seja olhar para interesses que, do meu ponto de vista, não deviam ser os prevalecentes, que é o interesse dos partidos que estão, sobretudo, ligados à gestão das duas centrais sindicais."

Luís Montenegro, sobre greve geral convocada pela CGTP e UGT para 11 de dezembro

09-11-2025

"O almirante Gouveia Melo, sempre que fala, tem uma certa tendência para três coisas: ou para dizer alguns disparates, ou para entrar em contradições, ou para gerar precipitações e polémicas."

Luis Marques Mendes, candidato presidencial

10-11-2025

"A única coisa que lhe pedia era um bocadinho mais elevação da linguagem com que ele me classifica. Tenho experiência a resolver um problema complexo que, na altura, o sistema político não estava a conseguir resolver. Por favor, sejam justos comigo."

Henrique Gouveia e Melo, em resposta a Marques Mendes

12-11-2025

"É preciso uma grande lata."

Paulo Raimundo, quando questionado sobre o pedido do chefe do Governo, Luís Montenegro, para que haja sentido de responsabilidade das centrais sindicais e se evite a greve geral de 11 de dezembro

13-11-2025

"É preciso cuidar da democracia e assegurar que a política seja um espaço de construção, esperança, e não de medo ou divisão."

António José Seguro

15-11-2025

"Acho que os partidos políticos têm que aceitar a democracia, aceitem o resultado eleitoral que tivemos em Lisboa, aceitem que sou o presidente da Câmara de Lisboa."

Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa

20-11-2025

"Isto tem a ver tudo com o 25 de Novembro. A temperança, que é o equilíbrio, a sensatez, a moderação, e muito a unidade no essencial, no 25 de Novembro talvez tenha sido mais evidente do que em tantos lances durante a revolução."

Marcelo Rebelo de Sousa

25-11-2025

"O 25 de Novembro, em boa verdade, completa Abril."

Nuno Melo, ministro da Defesa

25-11-2025

"Não gosto de votar em militares, mas vou votar nele [Henrique Gouveia e Melo] porque acho que é o que oferece melhores garantias que nunca aceitará a extrema-direita no poder."

José Sócrates, antigo primeiro-ministro

TVI, 26-11-2025

"O senhor engenheiro José Sócrates vota em quem quiser, eu não tenho nada a ver com isso, é uma opção dele. Não pedi o apoio dele e dispensava o apoio dele nesta fase. Estranhei o momento desse apoio, verdadeiramente acho muito estranho esse momento."

Henrique Gouveia e Melo

27-11-2025

"Vamos ter um novo Estado sem despedir ninguém."

Gonçalo Matias, ministro Adjunto e da Reforma do Estado

Nascer do Sol, 28-11-2025

"Ah, sim, sinto frustração [pelos números da pobreza em Portugal]."

Marcelo Rebelo de Sousa, durante uma visita ao Banco Alimentar Contra a Fome, em Lisboa

29-11-2025

"Nenhuma das alterações em cima da mesa [na lei laboral tornará] os despedimentos mais fáceis, nem menos difíceis."

Maria do Rosário Palma Ramalho, ministra do Trabalho

01-12-2025

"A minha candidatura é das poucas candidaturas que é transversal, que vai da esquerda à direita e da direita à esquerda e ao centro."

António José Seguro

04-12-2025

"A greve é política."

Luís Montenegro, no debate quinzenal na Assembleia da República, sobre a greve geral de 11 de dezemnbrp

05-12-2025

"Os senhores querem impor uma lei à americana: Estás despedido e escusas de cá voltar amanhã."

Paulo Raimundo

05-12-2025