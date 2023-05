Frederico Pinheiro. Ex-adjunto de João Galamba oficialmente exonerado

Nos termos do despacho assinado por João Galamba, Frederico Pinheiro é exonerado "por ter adotado comportamentos incompatíveis com os deveres e responsabilidades inerentes ao exercício de funções de adjunto de um gabinete ministerial".

O ex-adjunto foi afastado da equipa do Ministério das Infraestruturas a 26 de abril, tendo já então sido invocados "comportamentos incompatíveis com os deveres e responsabilidades" inerentes ao exercício das funções.Recorde-se que Frederico Pinheiro acusou o Ministério das Infraestruturas de pretender omitir informação à comissão de inquérito à TAP relativa à "reunião preparatória" com a ex-CEO da transportadora aérea, Christine Ourmières-Widener.

O caso incluiu denúncias contra Frederico Pinheiro por alegada violência física no Ministério das Infraestruturas e furto de um computador, após ter sido demitido.



A controvérsia agudizou-se com a notícia da intervenção do SIS para a recuperação deste equipamento informático.

A 2 de maio, João Galamba apresentou a demissão ao primeiro-ministro "em prol da necessária tranquilidade institucional". António Costa não aceitou.

O caso desembocou num diferendo entre presidente da República e primeiro-ministro em torno da manutenção do ministro das Infraestruturas no Executivo.



c/ Lusa