Frente Cívica considera que Montenegro deve seguir o exemplo de Castro Almeida

João Paulo Batalha, vice-presidente da associação que se dedica à defesa de causas do interesse público, entende que a decisão de Manuel Castro Almeida foi boa e coloca pressão sobre o primeiro-ministro.O primeiro-ministro ainda não deu explicações sobre a empresa familiar que constitui em 2021. Vai fazê-lo esta sexta-feira no Parlamento, na discussão da moção de censura apresentada pelo Chega.Mas para o vice-presidente da Frente Cívica, mais do que se explicar, Luís Montenegro precisa de agir.