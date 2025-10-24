Política
Frente Comum defende "reversão do caminho de empobrecimento"
Em entrevista à edição desta sexta-feira do Bom Dia Portugal, o coordenador da Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública, que convocou a greve de 24 horas dos trabalhadores do Estado, lembrou que estes profissionais "perderam mais de 20 por cento do poder de compra nas últimas duas décadas".
"Há dinheiro no Orçamento para isto, está é nas rubricas erradas, nomeadamente nas rubricas que atribuem aos grandes grupos económicos benefícios fiscais na ordem de 1,7 mil milhões de euros", prosseguiu.
"Este Orçamento deixa muito clara a opção política do Governo pelo grande capital em detrimento do trabalho", afirmou ainda o dirigente sindical, para dar como exemplo "o caso concreto da diferença entre a redução do IRS e a do IRC".