Frente Comum cumpre "grande greve" da Função Pública contra políticas do Governo

Frente Comum defende "reversão do caminho de empobrecimento"

Em entrevista à edição desta sexta-feira do Bom Dia Portugal, o coordenador da Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública, que convocou a greve de 24 horas dos trabalhadores do Estado, lembrou que estes profissionais "perderam mais de 20 por cento do poder de compra nas últimas duas décadas".

"Aquilo que exigimos é um sinal de alteração destas políticas. Temos uma proposta de 15 por cento de aumento, que não recupera totalmente a perda de poder de compra acumulada, com um mínimo de 150 euros por trabalhador", acentuou Sebastião Santana.

"Há dinheiro no Orçamento para isto, está é nas rubricas erradas, nomeadamente nas rubricas que atribuem aos grandes grupos económicos benefícios fiscais na ordem de 1,7 mil milhões de euros", prosseguiu.

"Este Orçamento deixa muito clara a opção política do Governo pelo grande capital em detrimento do trabalho", afirmou ainda o dirigente sindical, para dar como exemplo "o caso concreto da diferença entre a redução do IRS e a do IRC".
