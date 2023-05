Fuga de informação. "Provada ausência de responsabilidade" de membros da comissão de inquérito à TAP

O presidente da comissão de inquérito ressalvou que os documentos em causa tiveram um "longo ciclo" anterior à entrada na comissão.





Informações divulgadas aos jornalistas, no Parlamento, numa declaração sem direito a perguntas, sobre as "conclusões do processo de inquérito ordenado pelo senhor presidente da Assembleia da República relativo às fugas de informação" no inquérito parlamentar à TAP.





O relatório foi redigido por Alexandra Leitão, presidente da Comissão de Transparência do parlamento.





A investigação interna foi solicitada pelo presidente da Assembleia, na sequência de dois pedidos - do anterior presidente da CPI, Seguro Sanches, e do atual, Lacerda Sales - dando conta da divulgação pública de conteúdos, documentos e elementos que se encontravam no arquivo documental da CPI e sujeitos a sigilo.



No documento endereçado por Lacerda Sales a Santos Silva estavam em causa informações publicadas por um jornal diário com comunicações trocadas entre membros do Governo sobre a exoneração por justa causa da ex-presidente executiva da TAP.