Fuga de João Rendeiro marcou o debate político no parlamento

Marina Mortágua do BE pediu que sejam investigados "até às últimas consequências" os responsáveis na justiça que permitiram a fuga do banqueiro João Rendeiro, críticas a um escândalo que foram acompanhadas por PEV, PSD, PCP e também PS no parlamento.





A jornalista da Antena 1 Natália Carvalho acompanhou o debate parlamentar e registou as principais declarações dos deputados.