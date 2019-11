Função pública. Aumento salarial de 2020 calculado pela inflação de 2019

A inflação deste ano deverá ficar, no máximo, em 0,4%, enquanto a do próximo ano deverá ser de 1,6%, o que significa que, se se levasse em conta a inflação do próximo ano, o aumento seria maior.





Os sindicatos não têm memória de um decisão destas. O Governo prepara-se para fazer aumentos salariais na função pública no próximo ano à taxa de inflação deste ano, e não de 2020.



A notícia, avançada pelo Jornal de Negócios, diz que o Governo considera serem incomportáveis os valores da inflação esperados para o próximo ano.



O executivo espera uma inflação de 1,6% no próximo ano - um pouco acima da previsão da Comissão Europeia, que aponta para 1,1%.



Os números são muito diferentes da taxa esperada para este ano, que deverá variar entre 0,3% e 0,4%. Esta possibilidade caiu que nem uma bomba nos sindicatos da Administração Pública.



Para estas federações sindicais, qualquer que seja a taxa considerada, aumentar salários tendo em conta a inflação não será suficiente.





A FESAP exige um aumento de 3,5% para todos os trabalhadores em janeiro do próximo ano. A Frente Comum quer 90 euros. E admitem fazer greve.