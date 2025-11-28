Última Hora
Comandante dos Bombeiros do Fundão demite-se após escândalo de alegada violação sexual em quartel

Funcionários do Parlamento apresentam queixa sobre comportamento de deputados do Chega

Os funcionários do Parlamento apresentaram uma queixa formal à secretária-geral da Assembleia da República por causa do comportamento dos deputados do Chega.

Antena 1 /
Pedro A. Pina - RTP

VER MAIS
Uma queixa que foi formalizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas e que é detalhada pela dirigente sindical, Catarina Simão.
Catarina Simão conta à Antena 1 que o sindicato ainda não obteve qualquer resposta sobre o ofício.
Os funcionários da Assembleia da República acusam os deputados do Chega de comportamentos que "afetam profundamente a dignidade, a autoestima, a saúde mental e até a integridade física” de quem trabalha nos serviços do Parlamento.
Tópicos
PUB
PUB