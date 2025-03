Fundadores Fernando Rosas e Luís Fazenda regressam às listas do BE por Leiria e Aveiro

Estes nomes constam de um documento com as listas aprovadas pelas respetivas assembleias distritais do Bloco de Esquerda (BE), ao qual a Lusa teve acesso, e cujos nomes serão votados hoje pela Mesa Nacional, órgão com o poder para decidir o primeiro quinto dos candidatos nos círculos com mais de três deputados.

Mais de uma década depois, Fernando Rosas, Luís Fazenda e Francisco Louçã voltam a integrar listas do BE ao parlamento.

Fernando Rosas, 78 anos, é historiador, um dos históricos fundadores do BE e professor emérito da Universidade Nova de Lisboa. Em 1972, durante o período da ditadura de Salazar, foi um dos presos políticos a estar cerca de um ano na Fortaleza de Peniche.

Já não integrava uma lista do BE desde 2009, altura em que foi cabeça de lista por Setúbal e eleito deputado à Assembleia da República. No ano seguinte, saiu da bancada parlamentar para se dedicar ao ensino e investigação, e foi substituído por Jorge Costa.

Luís Fazenda, 67 anos, professor, é dirigente do partido, integrando o Secretariado e a Mesa Nacional do BE.

A última vez que integrou listas pelo BE foi em 2011, ano em que foi eleito deputado com Francisco Louçã e Ana Drago.

Em segundo lugar em Aveiro surge o antigo deputado Moisés Ferreira, 40 anos, psicólogo, que nas últimas legislativas encabeçou a lista por aquele distrito.

Tal como a Lusa já tinha avançado, o antigo coordenador do BE Francisco Louçã também vai encabeçar a lista do BE pelo círculo eleitoral de Braga.

Os bloquistas apostam assim em três círculos nos quais elegeram pela primeira vez nas legislativas de 2009 e que entretanto perderam.

Por Setúbal, a cabeça de lista voltará a ser a deputada Joana Mortágua, 38 anos, licenciada em Relações Internacionais, e por Faro, o BE volta a apostar em José Gusmão, 48 anos, economista e ex-eurodeputado.

Nas últimas eleições legislativas, em março do ano passado, o BE elegeu cinco deputados, dois por Lisboa (Mariana Mortágua e Fabian Figueiredo), dois pelo Porto (Marisa Matias e José Soeiro) e uma por Setúbal (Joana Mortágua), e foi a quinta força política mais votada com 4,36 % dos votos a nível nacional.

De acordo com os estatutos do BE, compete à Mesa Nacional, sob proposta das assembleias distritais e regionais e da Comissão Política, decidir sobre "a primeira candidata ou candidato das listas à Assembleia da República e Assembleias Legislativas Regionais, no caso de círculos com até três deputadas ou deputados, e sobre o primeiro quinto de candidatas e candidatos nos restantes círculos".

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou na semana passada, numa comunicação ao país, que as eleições legislativas antecipadas vão realizar-se a 18 de maio, na sequência da crise política que levou à demissão do Governo PSD/CDS-PP, que viu a sua moção de confiança chumbada no parlamento.