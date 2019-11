Galamba recebido com protestos contra lítio em Boticas e não faz visita prevista

Foto: Lusa

O secretário de Estado Adjunto e da Energia, João Galamba, foi recebido em Boticas por populares em protesto contra a exploração do lítio, acabando por não visitar o Centro de Informação de Covas do Barroso, tal como previsto.