Gasoduto ibérico poderá ser construído em menos de um ano, estima Madrid

O governo espanhol acredita que em apenas oito ou nove meses será possível colocar em funcionamento um gasoduto que faça a ligação entre a Península Ibérica e França.



Um dia depois de o chanceler da Alemanha ter vindo a público defender a construção deste equipamento, que poderia garantir o abastecimento de energia aos países do centro da Europa, a ministra espanhola do setor, Teresa Ribera, disse esta manhã que o projeto poderá ser executado em menos de um ano.



Também o governo português já demonstrou abertura para avançar com a construção deste gasoduto, que visa minimizar a dependência energética da Europa em relação à Rússia. Ontem, no Twitter, António Costa disse à Alemanha que podia contar com Portugal a 100% nesse empreendimento, atitude hoje reforçada pelo ministro do Ambiente, que lembrou a necessidade de a obra ser financiada por Bruxelas.



Na leitura do presidente da Associação Portuguesa de Produtores de Biocombustíveis, Portugal está preparado para a construção desta infraestrutura, embora para Paulo Carmona, o cumprimento do calendário referido pela ministra espanhol da Energia implique “saltar algumas etapas no aspeto burocrático”, designadamente “questões ligadas ao licenciamento e à avaliação do impacto ambiental”, acelerando a aprovação do projeto.