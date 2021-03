Gonçalo Lopes candidata-se à Câmara de Leiria e quer um concelho mais equilibrado

Numa vídeo publicado na sua página de Facebook, o atual presidente da Câmara de Leiria, cargo que assumiu depois da saída de Raul Castro para a Assembleia da República, sublinha que "vai lançar as bases de uma Leiria nova".

"O projeto vai criar um concelho mais equilibrado, sustentável e harmonioso e mais atrativo para os jovens qualificados e empresas de grande valor acrescentado. Vamos fazê-lo olhando para o concelho como um todo. Todas as nossas freguesias têm as suas especificidades e um papel ativo nesta Leiria nova. Vamos valorizar as suas características endógenas e transformá-las numa ferramenta de desenvolvimento da comunidade concelhia", adiantou.

Segundo o autarca, de 45 anos, os pilares do desenvolvimento assentam no ambiente, na economia sustentável, na saúde e na cultura".

"Só protegendo o ambiente podemos aspirar a ter um desenvolvimento económico equilibrado e solidário. Só com uma ampla resposta na saúde e uma sólida base cultural podemos cimentar o futuro do concelho. Temos de lançar fortes raízes para as novas gerações, para conquistar mais habitantes e para incrementar a taxa demográfica. Um desafio a que não temos dado a devida importância", destacou Gonçalo Lopes.

O atual presidente considera que "não há cidade sem freguesias e não há freguesias sem cidade".

Por isso, é preciso uma Leiria "como um todo articulado e harmonioso".

"As minhas ambições políticas resumem-se a Leiria e a servir os leirienses. Já levantei a voz ao Governo do meu partido quando se tratou de defender o município e os munícipes e voltarei a fazê-lo quantas vezes forem necessárias", prometeu o candidato do PS.

Gonçalo Lopes afirmou que acredita que pode "fazer parte da solução" e que "este é um projeto coletivo".

"É o projeto da minha vida, é o projeto que se chama Leiria."

O nome do candidato foi aprovado, com 95% dos votos na reunião da Comissão Política da Concelhia de Leiria do PS, refere uma nota de imprensa.

Licenciado em Economia e natural de Leiria, Gonçalo Lopes tomou posse como presidente da Câmara de Leiria em agosto de 2019, na sequência da suspensão de mandato do antigo presidente que integrou as listas nas eleições legislativas desse ano.

Gonçalo Lopes está na autarquia há mais de dez anos, onde foi vereador e vice-presidente. "Nos últimos 11 anos dediquei-me de corpo e alma ao Município de Leiria. Fui vice-presidente da câmara durante dois mandatos e há pouco mais de um ano assumi a presidência".

Trabalhou como gestor e consultor nas áreas dos seguros, turismo, agricultura e projetos de investimento comunitários. Foi professor do ensino superior nas disciplinas de gestão e turismo.

Desempenhou o cargo de Diretor Regional do Instituto Português da Juventude e foi adjunto do extinto Governo Civil de Leiria.

Nas últimas eleições autárquicas, o PS conquistou em Leiria oito mandatos, com 54,46% dos votos, enquanto o PSD somou três vereadores, ao alcançar 26,96% da votação.