Gonçalo Lopes (PS) atribui vitória a "quem nunca desiste de Leiria"
Gonçalo Lopes (PS), reeleito presidente da Câmara de Leiria, atribuiu hoje a vitória alcançada com uma nova maioria "a quem nunca desiste de Leiria", sublinhando que é "um voto de confiança".
Os socialistas voltaram a vencer nas eleições autárquicas de domingo, desta vez com sete mandatos, menos um do que há quatro anos.
Após o apuramento das 20 freguesias do concelho de Leiria, capital de distrito, o PS obteve 54,11% e sete mandatos, enquanto o PSD, liderado por Sofia Carreira, alcançou 21,84% dos votos e três mandatos.
Em terceiro lugar ficou o Chega, que apresentou Luís Paulo Fernandes como cabeça de lista, com 11,53% dos votos e que entra para o executivo camarário.
Após conhecidos os resultados, Gonçalo Lopes dirigiu-se ao Mercado de Sant`Ana, onde um grupo de pessoas o esperavam com bandeiras no ar e muitos aplausos.
Dirigindo-se aos presentes, o candidato socialista considerou que esta é a vitória de "quem acredita, de quem constrói e de quem nunca desiste de Leiria".
Para Gonçalo Lopes, a maioria obtida é um sinal de que os leirienses "querem continuar este caminho".
"Confiaram em nós. E esse voto de confiança é um dos maiores gestos de responsabilidade que podemos receber", sublinhou.
O presidente reeleito acrescentou que a "cada voto corresponde um compromisso".
"Um contrato que hoje se renova com Leiria e com os leirienses. E prometo-vos: vamos honrar cada voto com trabalho, com resultados e com verdade".
Gonçalo Lopes considerou ainda que os munícipes "foram claros" ao elegerem o seu projeto "de desenvolvimento equilibrado, que olha para todo o concelho sem exceções nem favoritismos".
"Um projeto que valoriza as freguesias, que investe nas pessoas e que acredita que o futuro se constrói com conhecimento, inovação e solidariedade", e que "não hipoteca o futuro".
O candidato prometeu ainda "continuar a desenvolver todo o concelho, sem distinções", "com o mesmo rigor, com a mesma energia e com a mesma paixão", com o objetivo de manter Leiria como "um território onde é possível viver com qualidade, trabalhar com dignidade e sonhar com ambição".
À margem do discurso, Gonçalo Lopes adiantou que "foi a maior votação do PS em autárquicas".
"Ganhámos em quase todas as freguesias para a Câmara, com exceção da Bidoeira. É um resultado histórico", reforçou.