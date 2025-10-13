Especial
Autárquicas 2025. As projeções, a contagem dos votos e a noite eleitoral ao minuto

Gonçalo Lopes (PS) atribui vitória a "quem nunca desiste de Leiria"

por Lusa

Gonçalo Lopes (PS), reeleito presidente da Câmara de Leiria, atribuiu hoje a vitória alcançada com uma nova maioria "a quem nunca desiste de Leiria", sublinhando que é "um voto de confiança".

VER MAIS

Os socialistas voltaram a vencer nas eleições autárquicas de domingo, desta vez com sete mandatos, menos um do que há quatro anos.

Após o apuramento das 20 freguesias do concelho de Leiria, capital de distrito, o PS obteve 54,11% e sete mandatos, enquanto o PSD, liderado por Sofia Carreira, alcançou 21,84% dos votos e três mandatos.

Em terceiro lugar ficou o Chega, que apresentou Luís Paulo Fernandes como cabeça de lista, com 11,53% dos votos e que entra para o executivo camarário.

Após conhecidos os resultados, Gonçalo Lopes dirigiu-se ao Mercado de Sant`Ana, onde um grupo de pessoas o esperavam com bandeiras no ar e muitos aplausos.

Dirigindo-se aos presentes, o candidato socialista considerou que esta é a vitória de "quem acredita, de quem constrói e de quem nunca desiste de Leiria".

Para Gonçalo Lopes, a maioria obtida é um sinal de que os leirienses "querem continuar este caminho".

"Confiaram em nós. E esse voto de confiança é um dos maiores gestos de responsabilidade que podemos receber", sublinhou.

O presidente reeleito acrescentou que a "cada voto corresponde um compromisso".

"Um contrato que hoje se renova com Leiria e com os leirienses. E prometo-vos: vamos honrar cada voto com trabalho, com resultados e com verdade".

Gonçalo Lopes considerou ainda que os munícipes "foram claros" ao elegerem o seu projeto "de desenvolvimento equilibrado, que olha para todo o concelho sem exceções nem favoritismos".

"Um projeto que valoriza as freguesias, que investe nas pessoas e que acredita que o futuro se constrói com conhecimento, inovação e solidariedade", e que "não hipoteca o futuro".

O candidato prometeu ainda "continuar a desenvolver todo o concelho, sem distinções", "com o mesmo rigor, com a mesma energia e com a mesma paixão", com o objetivo de manter Leiria como "um território onde é possível viver com qualidade, trabalhar com dignidade e sonhar com ambição".

À margem do discurso, Gonçalo Lopes adiantou que "foi a maior votação do PS em autárquicas".

"Ganhámos em quase todas as freguesias para a Câmara, com exceção da Bidoeira. É um resultado histórico", reforçou.

Tópicos
PUB
PUB