Gouveia e Melo acusa Seguro de ser "candidato nem-nem" e socialista diz que almirante é "indigno"

António José Seguro arrancou o debate atirando farpas ao seu opositor, afirmando que “precisamos de um presidente com experiência política, que não venha ao improviso”.



O almirante não deixou o socialista sem resposta, e acusou-o de não ser “um líder para os tempos modernos”. “Mário Soares disse-o há 11 anos. Disse que era inseguro e que os seus eleitores não deviam confiar em si”, declarou, acusando Seguro de ser um “candidato nem-nem”.



“Não é líder e também não é verdadeiramente independente”, atirou.



