Gouveia e Melo acusa Ventura de desrespeitar Forças Armadas ao usar camuflado militar
O candidato presidencial Gouveia e Melo acusou hoje André Ventura de ter "ultrapassado os limites" ao usar camuflado militar, apontou que o líder do Chega nem sequer fez serviço militar obrigatório e disse que desrespeitou as Forças Armadas.
Gouveia e Melo falava aos jornalistas após ter estado reunido com membros da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), no Porto, depois de confrontado com o facto de o seu adversário André Ventura ter hoje vestido um camuflado militar que lhe tinha sido oferecido por antigos combatentes.
"Isso deixa-me mesmo muito mal disposto, porque o doutor André Aventura nunca foi sequer ao serviço militar obrigatório", declarou o almirante.
O ex-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas deixou um aviso ao presidente do Chega: "Deve ter cuidado com os símbolos que usa; os uniformes são para quem usou uniforme e serviu a pátria em uniforme".
Para Gouveia e Melo, o ato de André Ventura constituiu "um desrespeito".
"Como militar, não gostei. Digo claramente que há coisas que têm limites. Isso para mim é um limite", acentuou.