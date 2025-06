Gouveia e Melo afirma que tem de aumentar o investimento na defesa

O almirante defende investimentos com duplo uso, que sirvam para dinamizar a economia portuguesa e frisa que a defesa é uma “prioridade”. .O almirante Henrique Gouveia e Melo, esta manhã, no Campus da Justiça, em Lisboa, onde esteve no âmbito do julgamento dos negacionistas da covid, acusados de injúrias e tentativas de agressão.