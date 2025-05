Gouveia e Melo alerta para eventuais ameaças a territórios marítimos

"Se essa ordem for alterada, todas as considerações que pudermos fazer sobre a zona económica exclusiva, sobre a plataforma continental ou outras [jurisdições] que derivem do direito e relações internacionais podem estar em causa", disse

"Pode haver novas formas de pensar, dizer que não é justo que um país pequeno tenha tanto território marítimo, que deve ser dividido pelo número de população ou [seguir] outra lógica qualquer", disse numa intervenção remota, a partir de Lisboa, na Cimeira de Liderança (Leadership Summit), realizada no auditório do Parque Tecnológico da Praia.

Portugal e Cabo Verde devem "olhar com muito cuidado" para as alianças que estabelecem: "não estou só a falar de alianças militares, [mas também] políticas, culturais, comerciais, tudo isto está em jogo", referiu.

"Vamos todos viver momentos -- e não estou só a falar de Cabo Verde - em que só a inteligência, bom senso, muita diplomacia e cultura nos poderão servir, face a uma ordem mundial que se está a construir com base no poder", acrescentou.

"Vemos uma tentativa de uma potência violar as fronteiras de outra e, dessa forma, conseguir reescrever a geografia e a história" - numa alusão à invasão russa da Ucrânia -, com a "benevolência" da administração norte-americana, que também expressa ambições territoriais relativamente à Gronelândia.

A aceitação por parte dos Estados Unidos "de novas fronteiras no leste da Ucrânia poderá ser o prenúncio de uma nova ordem mundial baseada no poder", justificou.

Durante a intervenção, Gouveia e Melo defendeu ainda uma estratégia que junte Portugal, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe para promover a economia azul atlântica.

"Acho que nós, portugueses, cabo-verdianos e são-tomenses, devíamos fazer um acordo muito especial (..) a que eu chamo a maraconésia que fala português", apontou.

"Este conjunto de territórios, se unidos através de uma estratégia de desenvolvimento - e intermediação do que é esta nova economia azul, transacional, à volta do Atlântico, com uma África que vai crescer para o dobro da sua população -, pode ser uma saída muito relevante para o nosso posicionamento, seja político ou económico", considerou.

A par dos conceitos do que é ser europeu ou africano, Gouveia e Melo apresentou-se como "atlantista", alguém que opera "no centro de um `hub` de ligações futuras, de importância crucial para metade da população mundial".

Além de biotecnologia, pescas, transportes ou outros setores mais tradicionalmente associados ao mar, apontou para uma ligação entre o Atlântico e a "economia do futuro", relacionada com serviços digitais ancorados em cabos submarinos, que já permitem a Cabo Verde, por exemplo, ter condições para atrair novos investimentos.

"Haver um lugar em que há dados, conexões e energia", graças ao desenvolvimento de fontes renováveis, "são elementos importantes para esta nova economia, além do turismo e cultura", atuais motores da riqueza cabo-verdiana, concluiu.