Gouveia e Melo considera que EUA estão numa "deriva perigosa"

"Os Estados Unidos, parece-me que estão numa deriva perigosa. Estão numa deriva perigosa porquê? Porque o poder dos Estados Unidos assenta em três coisas. No poder militar, no poder da moeda, porque é a moeda de referência internacional, e no poder das estruturas internacionais", afirmou, numa feira em Boticas, no distrito de Vila Real.

E prosseguiu, concretizando: "Esta administração não vai ter poder militar se não tiver a Europa junta, nem o Japão, nem os outros países aliados. Não tem poder militar para ser uma superpotência, sozinha. Depois, em termos das estruturas internacionais, está a destruir as estruturas que ela própria construiu após a Segunda Guerra Mundial. E, portanto, é haraquiri [ritual de suicídio praticado pelos japoneses]".

Por fim, realçou, sendo o poder económico a capacidade de um país ter a sua moeda como uma referência internacional, "se a Europa, a China e os outros grandes países do mundo começarem a mudar do dólar como referência, os Estados Unidos caem no dia seguinte".

O ex-chefe do Estado-Maior da Armada defendeu, ainda, que Portugal "deve ter uma posição de repúdio e de crítica direta e verdadeira, mesmo que seja um aliado. Porquê? Porque nós não podemos, entre aliados, começar a criar divisões".

Para o almirante, os Estados Unidos "também estão limitados no seu poder" e têm de entender que o poder não é absoluto e "só existe quando há grandes coligações de vontades e que os interesses são partilhados".

"Se os Estados Unidos fizerem o erro de forçarem uma situação na Gronelândia, eu tenho a certeza absoluta de que se vão arrepender. E será péssimo para os Estados Unidos [...]. Nós, como aliados, quando um amigo nosso vai cometer um erro, nós devemos dizer a esse amigo que o senhor está a cometer um erro", concluiu.

O líder norte-americano Donald Trump tem preocupado os aliados ao recusar-se a descartar o uso da força militar para tomar à Dinamarca este território autónomo, membro da NATO.

Trump afirmou que o controlo desta ilha rica em recursos é crucial para a segurança nacional norte-americana, dada a crescente ameaça representada pela Rússia e pela China no Ártico.