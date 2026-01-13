Gouveia e Melo critica Governo por não ter ainda tirado conclusões na Saúde

"Quando as coisas falham, porque é que nós mantemos os responsáveis [...] Claro que há um tempo que tem que se deixar passar, mas dois anos depois, e não se tiram conclusões [...] porque há uma lógica partidária que se sobrepõe à lógica nacional", declarou Gouveia e Melo na Moita, no distrito de Setúbal.

Questionado pelos jornalistas se o Governo está a falhar os prazos na resposta aos problemas na saúde, o candidato disse considerar que "já ultrapassou esses prazos, insistindo em que as conclusões têm de ser tiradas "pelos responsáveis próprios" e não pela Presidência da República.

"[O atual executivo] Está a governar praticamente há dois anos, com promessas que iria resolver o problema de um momento para o outro. Quando não estava no Governo, estava na oposição, vocalizava um conjunto de críticas que, se agora os puséssemos, a eles próprios, a criticarem-se, seria uma coisa até relativamente aborrecida para os próprios", sublinhou.