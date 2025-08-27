Gouveia e Melo critica possível escrutínio com "perspetiva negativista"
Foto: André Kosters - Lusa
O candidato a Presidente da República Henrique Gouveia e Melo criticou hoje, relativamente aos incêndios, escrutínios feitos a partir de uma "perspetiva negativista", quando questionado sobre uma eventual comissão de inquérito forçada pelo Chega.
"Todos os escrutínios são importantes. Agora, quando o escrutínio é para valorizar uma perspetiva negativista e não uma perspetiva de construção de um futuro, eu francamente não consigo ver utilidade nisso", disse hoje Gouveia e Melo no Porto, em visita à Feira do Livro.
Para o candidato presidencial, que foi questionado sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) potestativa (de caráter obrigatório), "é muito fácil, numa empresa, fazer parte da secção da demolição".
"O que é muito difícil é, nessa empresa, fazer parte da secção da reconstrução e da construção. Demolir é muito mais fácil que ter ideias construtivas e construir", advogou.
Segundo Henrique Gouveia e Melo, "a crítica é sempre muito fácil".
