Gouveia e Melo defende presidente que não seja "apêndice de interesses partidários"

Lusa

Num artigo de opinião, publicado esta sexta-feira no Expresso, o antigo chefe do Estado Maior da Armada afirma que quem for eleito para o Palácio de Belém não pode estar ao serviço dos partidos.



Ainda sem assumir uma candidatura presidencial, Gouveia e Melo procura também esclarecer de que forma se posiciona ao nível do pensamento político.



Apontado como favorito pelas sondagens, Gouveia e Melo quebra o silêncio para definir o perfil de presidente da República que pretende para o país, assinando um texto, que tem como título "Honrar a Democracia".