Gouveia e Melo diz ter concluído que não há "interseções" com Ventura

O almirante criticou a forma como está a decorrer a corrida a Belém e apresenta-se como o "único candidato verdadeiramente independente”, afirmando que os restantes “têm uma dependência muito grande” do apoio dos partidos. “E essa dependência vai criar problemas no futuro”, asseverou.





Gouveia e Melo anunciou a sua candidatura à Presidência da República em maio deste ano. A ele juntam-se outros candidatos já confirmados, como António José Seguro, Luís Marques Mendes, António Filipe, Joana Amaral Dias, João Cotrim de Figueiredo e André Pestana.



Gouveia e Melo almoçou com André Ventura em agosto para "esclarecer as posições mútuas" e diz ter chegado à "conclusão óbvia" de que não têm "interseções". O almirante desvalorizou a entrada de André Ventura na corrida a Belém, afirmando não estar preocupado porque não pertencem ao mesmo espectro político. Gouveia e Melo salientou que também se encontrou com outros candidatos a Belém, salientando que não quer "queimar pontes".