Gouveia e Melo em "auto-marketing", sem "rabo preso" a partidos

"Na Marinha há um ditado que é: não se pode gostar de gostar. Ou seja, não se pode fazer auto-marketing. Infelizmente, agora como político, tenho de fazer algum auto-marketing", afirma, num jantar com apoiantes em Aveiro.





Gouveia e Melo volta a puxar dos galões da experiência militar para se posicionar como a pessoa certa para Belém perante o atual cenário internacional. Recorrendo à ironia, defende que o Presidente não é "o comandante da intriga político-partidária" e promete ser um "árbitro isento, independente e honesto". E vai mais longe. "Não tenho nenhum rabo preso a uma porta de um partido qualquer", sublinha, assegurando estar preparado para "dirimir" problemas entre partidos.





Em Aveiro, Gouveia e Melo contou com o apoio da ex-deputada do PSD Mónica Quintela, mandatária do almirante no distrito de Coimbra. Este sábado, a campanha arranca a norte, em Matosinhos.











