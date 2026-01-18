Política
Presidenciais 2026
Gouveia e Melo "muito contente com afluência" e com espírito positivo
O candidato presidencial disse estar "muito contente com a afluência", afirmando que "a democracia ganha sempre quando há uma abstenção reduzida".
Questionado sobre se está confiante que terá um bom resultado nesta primeira volta das eleições presidenciais, o almirante disse apenas que o seu estado de espírito "é positivo".
"Farei o que os portugueses quiserem. Tenho dois planos: Um, continuar, naturalmente; e o outro, que é dedicar-me à vida privada", declarou.