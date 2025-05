Gouveia e Melo. Opiniões divididas entre candidato "confiável" e candidato da "falta de experiência política"

Em declarações à Antena 1, Carlos Carreiras, presidente da Câmara Municipal de Cascais, e apoiante declarado de Gouveia e Melo, defende que o candidato tem "todos os requisitos" para ser um "excelente" Presidente da República.





O autarca sublinha que no contexto actual, de um sistema partidário "muito dividido e muito extremado", é "fundamental alguém [em Belém] que tenha equidistância e capacidade de assumir as suas decisões com grande independência", apontando assim como benéfico o facto de Gouveia e Melo não ter percurso político-partidário.

E recorre até a expressões futebolísticas: "Era a mesma coisa que nós colocarmos o árbitro dentro da cabine de uma das equipas e depois tentar fazer uma arbitragem isenta e independente. Isso não é possível, [Gouveia e Melo] tendo distanciamento das várias sensibilidades políticas, especialmente das três maiores, tem essa capacidade, não está vinculado, para estabelecer pontos e consensos que são absolutamente necessários", diz Carlos Carreiras em declarações à Rádio Pública.

Opinião diferente tem a socialista Ana Gomes, que, também ouvida pela Antena 1, aponta como negativo o facto de "não conhecermos o pensamento político e as ideias" do Almirante.





"Aquilo que já tenho ouvido da parte de Gouveia e Melo não me tranquiliza, porque sugere-me uma grande falta de experiência política", sublinha. A antiga eurodeputada dá ainda um exemplo para defender que falta ao Almirante poder de diálogo: "A forma como ele lidou com os marinheiros do navio Mondego, ainda, digamos, da sua experiência profissional, não me sugere que seja uma pessoa com destreza para justamente ter a atitude certa e incentivar compromissos e fazer pontes", conclui.

Ana Gomes considera que o Almirante Gouveia e Melo teve sucesso nas tarefas que lhe foram atribuídas durante a pandemia de Covid-19, mas acredita que isso não é suficiente para assumir o papel de Presidente da República: "Cumpriu bem a tarefa e montou todo um esquema logístico relacionado com as vacinas que funcionou muito bem e naturalmente que isso deixou uma boa impressão no conjunto do povo português e em mim também. Agora, não é esse tipo de qualificações que à partida determinam as outras qualificações que são precisas para exigir à Presidência da República, porque eu não sei se ele tem ou não, veremos".Gouveia e Melo apresenta formalmente a candidatura a Belém esta quinta-feira à tarde, em Lisboa, depois de ter confirmado a decisão de avançar em plena campanha eleitoral para as legislativas de 18 de Maio, tendo sido criticado pelo momento escolhido para o anúncio.