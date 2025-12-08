Gouveia e Melo pede cautela a Governo a analisar distinção internacional da economia portuguesa

No dia em que é divulgada a distinção da revista "The Economist" sobre a economia de Portugal, o candidato à Presidência da República considera que, apesar do prémio, deve haver um afastamento do que considera ser a "monocultura" do turismo no país.





Gouveia e Melo acredita que não se deve tomar "o todo pela parte" porque é "enganar-nos a nós próprios".



"Temos de ter visão estratégica de uma vez por todas para este país", incluindo "visão de médio e longo prazo". Só assim, considerou ainda o candidato, é que "vamos ter uma economia verdadeiramente mais produtiva".



De visita a uma empresa de construção modelar, Gouveia e Melo falou também da importância de haver leis e regulamentação adaptadas a este setor.E apela que as reformas estruturais na habitação e na economia não sejam travadas perante os sinais externos de sucesso.