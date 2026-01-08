Gouveia e Melo quer "andar para a frente", ora com perna esquerda, ora com direita

Seguir pela esquerda? Ou pela direita? As ações de rua em terras transmontanas são ainda uma novidade, mas o candidato à Presidência da República, estreante em campanhas, recusa não saber para que lado se virar.





“Tente lá andar só com a pena esquerda? Ou só com a direita? Não. É direita, esquerda”, exemplifica. “É assim que avança Portugal. Entre uma opção A, uma opção B, uma opção A, mas sempre para andar para a frente”.





Levar o país para a frente. É o compromisso de Gouveia e Melo, que assume que, no passado, a postura de Marcelo Rebelo de Sousa – o “Presidente dos afetos” – foi importante. “Fez muito por Portugal no momento em que saímos da troika. Era necessário, os afetos eram necessários.”, sublinha.





Mas agora, diz, é preciso fazer diferente. “Portugal precisa de um presidente que lhes dê confiança. Que os portugueses sintam que têm na presidência alguém em que podem confiar nos momentos difíceis”, aponta, questionado sobre que marca quer deixar em Belém caso seja eleito.





