Gouveia e Melo rejeita dicotomia entre cortes no Estado Social e gastos com defesa

O tema surgiu durante um debate organizado pela SEDES Jovem, na iniciativa Pensar Portugal, em Lisboa, onde o ex-chefe do Estado Maior da Armada considerou que o tema deve ser tratado de forma inteligente e com soluções inteligentes.Defesa ou Estado social, a equação que tem feito parte do debate europeu com particular destaque nas últimas semanas e desde a posse de Donald Trump.Gouveia e Melo diz que é preciso mais eficácia, mas sublinha também que a decisão cabe ao Governo. Essencial, diz, é não entrar num estado de negação do problema.