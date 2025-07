Governo acompanha "a par e passo" episódio da agressão a jornalista da RTP

"A embaixada portuguesa e os serviços consulares portugueses em Bissau estão a acompanhar este caso a par e passo e estão a fazer as diligências que são necessárias", afirmou Paulo Rangel, questionado pela RTP à margem da conferência sobre a solução dos dois Estados na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque.



Paulo rangel aproveitou para transmitir ao jornalista "uma solidariedade clara" na sequência da "agressão inaceitável" de que foi alvo.



O jornalista foi alvo, no domingo, de agressão física e injúrias e ainda de subtração de alguns pertences pessoais, por pessoas desconhecidas no centro de Bissau, as quais, disse, acusaram a RTP de "denegrir a imagem da Guiné-Bissau no exterior".



A agressão já foi condenada por várias entidades, que exigiram uma investigação urgente e a responsabilização dos autores e expressaram solidariedade com Waldir Araújo, casos da Direção de Informação da RTP, Conselho de Redação da RTP, Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social (Sinjotecs) da Guiné-Bissau, Sindicato dos Jornalistas português e Liga Guineense dos Direitos Humanos.



c/ Lusa