Governo aprova novas adminstrações para as ULS São José e Amadora-Sintra

As novas administrações foram aprovadas em Conselho de Ministros, que se reuniu hoje em Lisboa, adiantou o executivo em comunicado.

Para a ULS São José, foram designados para presidente José Miguel Dias Paiva e Costa e para vogais Luís Manuel Viegas de Campos Pinheiro, Miguel Marques Ferreira, Eduardo de Brito Alçada Castela, Teresa Cristina Vaz Fernandes e Susana Maria Sardinha Vieira Ramos.

Já para a ULS Amadora-Sintra, o Governo escolheu Sandra Paula Nunes Cavaca Saraiva de Almeida, que vai presidir ao conselho de administração e que terá como vogais João Tiago Fernandes Serra, Ana Cristina Marques Miranda, Nuno Miguel Ramos da Costa, Paulo Alexandre Wolckart Ferreira Freitas e Graça de Fátima Gonçalves do Nascimento, adiantou o comunicado do Conselho de Ministros.

No caso da ULS São José, uma das maiores do país, Rosa Valente de Matos não foi reconduzida no cargo de presidente do conselho de administração que desempenhava há cerca de seis anos, sendo substituída por Miguel Paiva.

Sandra Cavaca, até agora presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), vai substituir na presidência da ULS Amadora-Sintra Carlos Sá, que tinha apresentado o seu pedido de demissão em novembro de 2025, alegando dever ético e responsabilidade pessoal, na sequência de um caso envolvendo a morte de uma grávida.

No final de 2025, a Direção Executiva do SNS adiantou à Lusa que 10 conselhos de administração de ULS terminavam os seus mandatos a 31 de dezembro.

Na mesma ocasião, a Ordem dos Médicos alertou que as nomeações para os conselhos de administração das Unidades Locais de Saúde deviam se basear em competência, experiência e conhecimento do terreno e não em "amiguismo" com base em critérios político-partidários.

Para os SPMS, o Conselho de Ministros aprovou, para o mandato de 2026-2028, a designação do presidente Luís Filipe Loureiro Goes Pinheiro e dos vogais Joaquim Carlos de Oliveira Pinto Gomes Rodrigues e Isabel Margarida Afonso da Silva Baptista.