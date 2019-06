Governo atento e a analisar caso de português acusado de auxílio à imigração ilegal

Lusa

O Governo disse já estar a analisar do ponto de vista jurídico. Informação avançada esta manhã à Antena 1, pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.



Entretanto, o Bloco de Esquerda quer saber o que está a ser feito em concreto, no acompanhamento do caso do jovem constituído arguido em Itália, depois de ter ajudado a resgatar migrantes e refugiados no mar Mediterrâneo.



Santos Silva diz tudo estar a ser feito nesse sentido e refere que todos sabem o que pensa Portugal sobre esta matéria.O BE vai mais longe e quer que Portugal reprove pela via diplomática o comportamento das autoridades italianas.