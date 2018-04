Governo avança com benefícios fiscais para arrendamento de longa duração

RTP23 Abr, 2018, 18:16 / atualizado em 23 Abr, 2018, 20:34 | Política

A dois dias do 44.º aniversário da Revolução dos Cravos, António Costa estabeleceu o objetivo para os próximos seis anos. “Chegar ao 25 de abril de 2024 – quando comemorarmos os 50 anos da revolução – podendo dizer que eliminámos todas as situações de carência habitacional”, desafiou o primeiro-ministro.



O Governo aponta que há atualmente 26 mil famílias em situação de carência habitacional e em que o mercado não tem condições para responder. Para mudar o paradigma da habitação em Portugal, o primeiro-ministro anunciou incentivos ficais para o arrendamento de longa duração.



O objetivo é evitar a “enorme precariedade” que a recente lei das rendas tem provocado, com a proliferação de contratos de curta redução, ao qual se junta o crescimento exponencial das rendas, nomeadamente em Lisboa e no Porto.



Reforçar mobilidade



c/ Lusa

O Executivo propõe-se assim a reduzir a taxa liberatória aplicada aos contratos de arrendamento superiores a dez anos de 28 para 14 por cento. Costa defende mesmo que a taxa deverá ser de dez por cento no caso de contratos superiores a 20 anos.“É um incentivo adequado para que as partes possam negociar”, afirmou o chefe de Governo, negando que se esteja a estimular a “fixação administrativa de rendas ou de prazos de contratos”.Entre as principais medidas anunciadas pelo primeiro-ministro nesta sessão na sede do Ministério do Ambiente, estiveram os programas para reforçar a mobilidade dos cidadãos, sobretudo os que residam nas grandes cidades e tenham uma oportunidade de emprego no interior do território nacional."Um dos fatores que explica a falta de mobilidade relaciona-se com o acesso à habitação, sobretudo com base na compra de casa própria, com as hipotecas que se têm de pagar", apontou António Costa.António Costa anunciou por isso o programa “Chave na mão”. "O Estado propõe-se a arrendar a um preço justo as casas de quem quer partir, com direito a subarrendar, podendo sempre devolver a casa quando as pessoas queiram regressar à sua casa", referiu na sua intervenção.Este programa quer criar condições para que as pessoas, sem perderem a sua casa, possam movimentar-se. Por outro lado, o Executivo tenta estimular o aumento de casas colocadas no mercado de arrendamento acessível".O Governo quer ainda proteger os mais idosos dos despejos, como aqueles que têm imperado nas zonas históricas de Lisboa. António Costa defende que os mais idosos “têm o direito a viver até ao fim dos seus dias na casa onde sempre habitaram” pelo que irá propor ao Parlamento que estes tenham “direito à renovação do contrato”.“Proporemos também à Assembleia da República que os maiores de 65 anos, ou cidadãos com mais de 60 por cento de incapacidade – e que já vivam nas suas casas há um número significativo de anos tenham necessariamente o direito à renovação do contrato”, afirmou o primeiro-ministro, sem especificar como funcionará este mecanismo.A “Nova Geração de Políticas de Habitação” foi apresentada esta segunda-feira por António Costa, pelo ministro do Ambiente e pela secretária de Estado da Habitação. Este conjunto de propostas deverá ser aprovado em Conselho de Ministros na próxima quinta-feira e acompanha o projeto de Lei de Bases da Habitação desenhado por Helena Roseta e que foi entregue na semana passada pelo PS no Parlamento.