Governo avança com concentração de urgências regionais em Ortopedia e Traumatologia

Foto: António Pedro Santos - Lusa

"Vamos avançar para a concentração de urgências metropolitanas e regionais na área da Ortopedia e Traumatologia e noutras áreas em que a evidência técnica demonstre que essa concentração é necessária, com prioridade em LVT", afirmou Ana Paula Martins.



A governante esclareceu que, com esta medida, pretende-se uma melhor organização.



A ministra da Saúde anunciou também no Parlamento que as grávidas de baixo risco vão ser acompanhadas por enfermeiros especialistas. Isto para que não haja grávidas com gravidezes não vigiadas.



"Em Portugal do século XXI esta realidade não é aceitável", afirmou a ministra. O objetivo "não é substituir médicos", mas "sim complementar competências e responder melhor", vincou.