Política
Governo avança com concentração de urgências regionais em Ortopedia e Traumatologia
A reorganização das urgências vai começar pela ortopedia e pela traumatologia na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT).
Foto: António Pedro Santos - Lusa
A governante esclareceu que, com esta medida, pretende-se uma melhor organização.
A ministra da Saúde anunciou também no Parlamento que as grávidas de baixo risco vão ser acompanhadas por enfermeiros especialistas. Isto para que não haja grávidas com gravidezes não vigiadas.
"Em Portugal do século XXI esta realidade não é aceitável", afirmou a ministra. O objetivo "não é substituir médicos", mas "sim complementar competências e responder melhor", vincou.