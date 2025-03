Governo cai com rejeição de moção de confiança

Foto: Manuel de Almeida - Lusa

A moção de confiança foi rejeitada esta tarde de terça-feira pela maioria do parlamento, apenas com os votos a favor de PSD, CDS-PP e Iniciativa Liberal.



Foram 4 horas de debate, mais uma hora de interrupção dos trabalhos, que não resultaram em qualquer entendimento depois do Governo ter apresentado duas propostas ao PS.



O executivo retirava a moção de confiança caso o PS aceitasse uma Comissão Parlamentar de Inquérito à actuação de Montenegro de apenas 15 dias e que alargou depois para 60 dias.



Também foi negada por Pedro Nuno Santos uma reunião privada com Montenegro durante a tarde de trabalhos na Assembleia de República.