Governo começa a apresentar linhas gerais do Orçamento do Estado

O primeiro-ministro já revelou a intenção de manter alguns apoios sociais ou até mesmo reforçar como é o caso dos 90 euros que as familias mais carenciadas recebem atualmente para fazer face ao custo de vida, ou o IRS zero no primeiro ano de quem entra no mercado de trabalho.





As rendas devem ter um travão, mas diferente do modelo que decorre ao longo deste ano.

O Orçamento do Estado é entregue ao parlamento na próxima terça feira, altura em que serão conhecidos os detalhes das medidas que irão guiar o país em 2024.Fernando Medina já disse que o próximo orçamento não terá cativações, ou seja, cada ministério vai contar com a verba atribuída na totalidade sem restrições ou sem ter uma parte sujeita a uma autorização adicional por parte das finanças .