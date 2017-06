Governo corre o risco de desiludir os portugueses

Nesta entrevista à Antena 1, o líder comunista afirma "que o Governo corre o risco de frustrar as expetativas legítimas" dos portugueses, sendo que "é o pior que se pode fazer em política".



Jerónimo de Sousa refere-se sobretudo às questões relacionadas com a legislação laboral - que ainda não foi alterada depois da saída da troika - e com as reformas das longas carreiras contributivas, aliás uma questão que, confessa nesta entrevista, já ter dito a António Costa.



No entanto, o político está confiante que poderá haver um avanço, tal como aconteceu no orçamento do ano passado, com o aumento extraordinário das pensões que não estava previsto, nem nas posições conjuntas nem no programa de Governo. E elogia a "compreensão do Primeiro Ministro" nestas matérias, só que depois, "falta a efetivação".





O político comunista afirma ainda "não somos peninha no chapéu!", no caso "académico de o Partido Socialista (PS) ter maioria absoluta, cenário em que não acredito muito"."Não iríamos integrar nenhum governo do PS", mas Jerónimo de Sousa acredita na convicção do Primeiro Ministro quando propõe um cenário de maioria absoluta com PCP e Bloco de Esquerda.E diz mais, "essa afirmação é bem intencionada, mas o problema é que o resultado do PS maioritário não foi nada brilhante".Sobre o Orçamento de Estado para 2018 considera que "não está no papo! É exagerado dizer que está a andar sobre rodas".Quase que se pode dizer que haverá luta até ao fim, e o "Governo" não pense "que está no papo!". Porque o que determina o posicionamento do PCP é "o exame comum das propostas, é prematuro e manifestamente exagerado dizer que isto está a andar sobre rodas, vamos ver".Sobre as eleições autárquicas afirma em relação a PCP e PS "somos adversários recíprocos".Sem complexos, Jerónimo de Sousa assume que o PS é o "adversário principal, objetivamente, tal como para o PS considera o contrário, é natural que isso aconteça".Ideias do líder do PCP, numa entrevista para ouvir na íntegra depois do noticiário das 10h00, na Antena 1.