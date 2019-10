Governo. Costa abre e Augusto Santos Silva encerra no parlamento debate do programa

Fonte oficial do executivo, adiantou à agência Lusa que, ao longo dos dois dias de debate, serão também colocados na linha da frente "os três ministros coordenadores das áreas transversais do Governo: alterações climáticas, demografia, combate às desigualdades e transição digital".

Desta forma, para falarem sobre os "desafios estratégicos" identificados no programa do Governo, vão falar os ministros do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, e de Estado e da Economia; Pedro Siza Vieira.

O XXII Governo Constitucional foi empossado no sábado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, durante uma cerimónia que decorreu no Palácio Nacional da Ajuda.

O programa do Governo tem 191 páginas, apresenta uma estrutura semelhante à do programa eleitoral do PS, mas difere da tradicional organização temática por ministérios que caracterizou os documentos de outros executivos.

Após um capítulo com quatro objetivos de curto e médio prazo - denominado "Boa Governação: Contas certas e convergência, investimento nos serviços públicos, melhoria da qualidade da democracia e valorizar as funções de soberania" - o programa está depois dividido por quatro áreas temáticas: alterações climáticas, demografia, desigualdades, e sociedade digital.