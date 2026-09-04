Governo cria apoio de 12 milhões de euros para produtores do Douro

Ao contrário do ano passado, deste vez não há incentivos para a vinificação e destilação.



A execução da medida e o pagamento aos produtores fica a cargo do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto.



O cálculo vai ser feito por hectare e não deverá ultrapassar os 50 cêntimos por quilo de uva não vendido.



A decisão do Governo surge depois de, na quarta-feira, os produtores terem despejado cerca de 300 quilos de uvas em frente à sede do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto, no Peso da Régua, num protesto simbólico contra as dificuldades de escoamento da produção nesta vindima.