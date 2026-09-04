Política
Governo cria apoio de 12 milhões de euros para produtores do Douro
O Governo vai aprovar hoje em Conselho de Ministros um apoio de 12 milhões de euros aos viticultores da Região do Douro. Destina-se aos produtores que não consigam vender as uvas nesta vindima.
A execução da medida e o pagamento aos produtores fica a cargo do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto.
O cálculo vai ser feito por hectare e não deverá ultrapassar os 50 cêntimos por quilo de uva não vendido.
A decisão do Governo surge depois de, na quarta-feira, os produtores terem despejado cerca de 300 quilos de uvas em frente à sede do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto, no Peso da Régua, num protesto simbólico contra as dificuldades de escoamento da produção nesta vindima.