Governo de novo acusado de impor silêncio para ocultar falhas nos fogos

“Esta lei da rolha agora imposta servirá essencialmente para não permitir que se saibam, não permitir que se conheçam, as falhas que continuam a existir, as falhas de coordenação e de opções, de meios, nos sistemas de apoio e a falha mais grave e mais evidente, a falha de condução e direção política”, acusou Telmo Correia, em declarações aos jornalistas na Assembleia da República.



O deputado considerou mesmo que o Executivo socialista foi do “oitenta ao oito”.António Costa não quis comentar esta quarta-feira o novo figurino de comunicação da Autoridade Nacional de Proteção Civil.





Segundo Telmo Correia, o Governo começou por permitir que os vários organismos sob a tutela do Ministério da Administração Interna “estivessem na praça pública a desmentirem-se uns aos outros, a digladiarem-se e até a passarem culpas”.



“O primeiro-ministro disse que assim é que estava bem e que toda a gente devia falar. De resto, foi essa a política do Governo desde a primeira hora, ter toda a gente no terreno a fazer declarações. Há aqui uma inversão dessa estratégia”, contrapôs.



Telmo Correia não hesita em concluir que “é precisamente a fragilidade em que o Governo está que significa esta mudança”.



Esta posição do deputado do CDS-PP vai ao encontro das críticas deixadas na noite de terça-feira pelo líder do PSD. Num jantar do grupo parlamentar laranja, Pedro Passos Coelho acusara já o Governo de impor a “lai da rolha” aos serviços da Proteção Civil.



“Esse é o tempo que vivemos hoje, o tempo da demagogia política, e é o tempo em que a política primeira, preferida, da maioria e do Governo, é a da comunicação. Não vá a comunicação falhar, tivemos hoje notícia, provavelmente a última, de que a lei da rolha se deverá observar em matéria de serviços de Proteção Civil”, reprovou.

“Um procedimento de exceção”



Em causa está o novo modelo de comunicação da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), que passará, de ora em diante, a fazer dois briefings diários sobre a evolução dos incêndios em território português, de manhã e ao fim do dia.



Também o presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, Jaime Marta Soares, acusou a Proteção Civil de implementar a “lei da rolha”.





Esta quarta-feira a adjunta nacional de Operações, Patrícia Gaspar, veio recusar “liminarmente qualquer associação deste processo a uma qualquer lei da rolha”. Trata-se, na versão desta responsável, de “um procedimento de exceção para uma situação de exceção”.“Estão a ocorrer simultaneamente ocorrências elevadas que implicam recursos elevadíssimos e por isso é fundamental que os comandos se possam focar no essencial, que é dar resposta às emergências”, sustentou Patrícia Gaspar, para acrescentar que sobre os comandos distritais de operações de socorro não pende qualquer proibição de facultar informações.“Estamos apenas a concentrar tudo em Carnaxide para facilitar e garantir a conduta operacional dos comandos”, argumentou a adjunta nacional, referindo-se à sede da ANPC.“Em Carnaxide sabemos ao minuto o que se passa no terreno. Temos um sistema integrado que nos liga aos comandos distritais e aos postos de comandos operacionais. O que estamos a fazer é reservar os comandantes operacionais, os elementos da estrutura operacional para aquilo que é a conduta das operações. Disponibilizamo-nos para tudo o que for preciso. Não há sonegação do que é informação operacional, até porque os incêndios são difíceis de esconder”, carregou.