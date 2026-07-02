Política
Governo declara situação de alerta e proíbe várias atividades agrícolas
O Governo declarou hoje situação de alerta devido às altas temperaturas esperadas até segunda-feira, tendo emitido despachos de exceção para proibir a utilização de maquinaria em atividades agrícolas.
O anúncio foi feito esta quinta-feira pelo ministro da Administração Interna, Luís Neves, de visita a Leiria.
O ministro alertou para o "agravamento muito significativo das condições atmosféricas" e explicou que a situação de alerta prevê, sobretudo, a interdição de queimas e queimadas e a proibição de trabalhos com maquinaria.
Prevê-se também a interdição de acesso a determinados espaços florestais.
"Para situações de grande emergência, o Governo vai avançar com uma declaração de situação de alerta, que são medidas de exceção para momentos extraordinários e de dificuldades", explicou.
Esa declaração leva também "à aplicação de diplomas de exceção", afirmou Luís Neves, que pediu a colaboração de todos os cidadãos.
com Lusa
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