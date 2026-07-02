Governo declara situação de alerta e proíbe várias atividades agrícolas

Governo declara situação de alerta e proíbe várias atividades agrícolas

O Governo declarou hoje situação de alerta devido às altas temperaturas esperadas até segunda-feira, tendo emitido despachos de exceção para proibir a utilização de maquinaria em atividades agrícolas.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Foto: Paulo Cunha - Lusa

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O anúncio foi feito esta quinta-feira pelo ministro da Administração Interna, Luís Neves, de visita a Leiria.

O ministro alertou para o "agravamento muito significativo das condições atmosféricas" e explicou que a situação de alerta prevê, sobretudo, a interdição de queimas e queimadas e a proibição de trabalhos com maquinaria. 

Prevê-se também a interdição de acesso a determinados espaços florestais. 

"Para situações de grande emergência, o Governo vai avançar com uma declaração de situação de alerta, que são medidas de exceção para momentos extraordinários e de dificuldades", explicou.

Esa declaração leva também "à aplicação de diplomas de exceção", afirmou Luís Neves, que pediu a colaboração de todos os cidadãos.

com Lusa
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