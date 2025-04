Governo demissionário assinala um ano de governação

"Não deixaremos de ter um registo, embora naturalmente nesta fase com muita contenção, porque sabemos que também impende sobre nós um dever de neutralidade, de isenção”, afirmou já o primeiro-ministro, num momento em que o Executivo está em gestão.



No final, além de declarações à imprensa, está prevista "uma fotografia com todos os membros do XXIV Governo Constitucional".



Há um ano, após as eleições legislativas antecipadas de 10 de março de 2024, o Governo da AD - formada por PSD, CDS e PPM - tomou posse. Então, o presidente da República pediu "diálogo aturado" e prometeu "apoio solidário e cooperante".



Quanto ao primeiro-ministro defendeu que a viabilização do programa do Governo implicaria "permitir a sua execução até ao final do mandato, ou, no limite, até à aprovação de uma moção de censura".



O Governo, com 17 ministros, incluindo o presidente do CDS, Nuno Melo, e 41 secretários de Estado, acabou por cair no dia 11 de março. Não por causa de uma moção de censura, mas com o chumbo da moção de confiança apresentada no Parlamento.



Em causa, notícias e dúvidas da oposição sobre a vida patrimonial e profissional do primeiro-ministro relacionadas com a empresa da sua família Spinumviva.



Apesar de estar demissionário, o Governo de Luís Montenegro assinala, esta quarta-feira, um ano de governação no Porto.