Governo diz que Estados Unidos continuarão a ser parceiro preferencial 

"Os Estados Unidos são, foram e serão um parceiro preferencial de Portugal. Tivemos, temos e vamos ter uma aliança histórica que é importante e vantajosa para ambos os povos. Devemos trabalhar em conjunto em muitas dimensões, bilaterais, no plano da NATO e relações multilaterais", afirmou António Leitão Amaro, em conferência de imprensa após a reunião do Conselho de Ministros.

Questionado sobre a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais de terça-feira, Leitão Amaro salientou a "importância desta aliança e desta relação preferencial com os Estados Unidos e a importância desta relação transatlântica".

António Leitão Amaro disse que "o Governo português respeita as escolhas democráticas livres de um povo que é uma democracia plena" e saudou o vencedor, bem como os congressistas eleitos, aos quais desejou "um bom mandato".

O ministro da Presidência assinalou que a eleição comportaria sempre mudanças, uma vez que o atual Presidente dos Estados Unidos da América não se recandidatou, e referiu que o Governo "está preparado e está já a trabalhar no acompanhamento dessa transição, dessa mudança de ciclo nos Estados Unidos".

Leitão Amaro indicou que o primeiro-ministro estará reunido com líderes europeus na Hungria, no âmbito do Conselho Europeu informal, e que o ministro dos Negócios Estrangeiros também estará em Nova Iorque nos próximos dias "onde terá contactos vários com autoridades para essa mudança e transição de ciclo".

Donald Trump reclamou hoje de madrugada vitória nas eleições presidenciais de terça-feira, que entretanto foi confirmada pelas projeções de vários órgãos de comunicação social.

O ex-Presidente norte-americano, candidato do Partido Republicano, defrontou Kamala Harris, candidata do Partido Democrata e atual vice-presidente dos Estados Unidos da América.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, já tinha dado os parabéns a Donald Trump, através de uma mensagem na rede social X.

"Parabéns, Presidente Donald Trump. Estou empenhado em trabalharmos em colaboração estreita, no espírito da longa e sólida relação entre Portugal e os Estados Unidos, a nível bilateral, da NATO e multilateral", escreveu.