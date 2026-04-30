Governo escolhe Macário Correia para liderar empresa que vai gerir projetos da estratégia "Água que Une"

Luís Montenegro falava no final da reunião do Conselho de Ministros, que se realizou hoje na Ovibeja, em Beja.

A criação da empresa para gerir os projetos neste setor já tinha sido anunciada no início de outubro pela ministra do Ambiente e Energia.

Montenegro destacou "a confiança na capacidade executiva de realização e conhecimento" do antigo secretário de Estado do Ambiente, que foi também presidente das Câmaras de Tavira e de Faro, no Algarve.