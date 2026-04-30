Política
Governo escolhe Macário Correia para liderar empresa que vai gerir projetos da estratégia "Água que Une"
O Governo indicou hoje que o antigo autarca e governante Macário Correia vai liderar a empresa Aqua SA que vai gerir e executar os projetos da estratégia "Água que Une", anunciou o primeiro-ministro.
Luís Montenegro falava no final da reunião do Conselho de Ministros, que se realizou hoje na Ovibeja, em Beja.
A criação da empresa para gerir os projetos neste setor já tinha sido anunciada no início de outubro pela ministra do Ambiente e Energia.
Montenegro destacou "a confiança na capacidade executiva de realização e conhecimento" do antigo secretário de Estado do Ambiente, que foi também presidente das Câmaras de Tavira e de Faro, no Algarve.
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