O Executivo diz que a decisão assenta "na falta de prestação de informações consideradas essenciais para o cumprimento da política do Governo".



O cargo será agora assumido por Maria Luísa Oliveira, em regime de substituição. Para além da diretora-geral, foi ainda exonerado o vogal do Conselho Diretivo do Instituto de Gestão Financeira da Educação.