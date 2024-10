Governo fez "esforço notável de aproximação de posições", defende Hugo Soares

O líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, diz que o Governo mostrou "abertura ao diálogo" ao apresentar uma contra-proposta ao PS nas negociações do Orçamento do Estado para 2025.

Hugo Soares salienta que hoje se deu um "passo importante" para a estabilidade política do país e que o Governo melhorou as suas propostas "com o contributo do PS".



Em entrevista ao Jornal 2, o líder parlamentar do PSD salienta ainda que o que está em causa é a descida de impostos para jovens para os "fixar" no país.



Hugo Soares não quis especular sobre o resultado eleitoral numa eventual repetição de eleições. Prefere "perder a hipótese" de um resultado melhor para o PSD "a bem da estabilidade política" e de forma a garantir a execução do PRR.